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Валентина Чорна, редактор ленты

Нет информации: в Минобороны Германии ответили на заявления РФ об “уничтоженных” Leopard

Leopard
Фото: Генштаб ВСУ

В Министерстве обороны Германии прокомментировали информацию о якобы уничтоженных в Украине немецких танках Leopard.

По словам представителя ведомства, федеральное правительство не имеет данных о таких фактах, пишет издание Tagesschau.

— Федеральное правительство не имеет собственной информации о танках Leopard, которые могли быть уничтожены на территории Украины, — говорится в статье.

Также представитель Минобороны не смог сказать, будут ли якобы уничтоженные танки заменены другими поставками техники.

Ранее российские пропагандисты и официальные лица заявляли об “уничтожении” в Украине семи танков Leopard 2 и пяти боевых машин пехоты Bradley американского производства.

Отметим, что Украина просит Германию предоставить еще танки Leopard 2.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник подчеркнул, что для контрнаступления нашей армии необходимо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники.

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Война в Украине, Німеччина, Танки для Украины
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