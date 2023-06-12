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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Немає інформації: у Міноборони Німеччини відповіли на заяви РФ про “знищені” Leopard

Leopard
Фото: Генштаб ЗСУ

У Міністерстві оборони Німеччини прокоментували інформацію про нібито знищені в Україні німецькі танки Leopard.

За словами речника відомства, федеральний уряд не має даних про такі факти, пише видання Tagesschau.

– Федеральний уряд не має власної інформації про танки Leopard, які могли бути знищені на території України, – йдеться у статті.

Також речник Міноборони не зміг сказати, чи будуть нібито знищені танки замінені іншими постачаннями техніки.

Раніше російські пропагандисти та офіційні особи заявляли про “знищення” в Україні семи танків Leopard 2 та п’яти бойових машин піхоти Bradley американського виробництва.

Зазначимо, що Україна просить Німеччину надати ще танки Leopard 2.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник наголосив, що для контрнаступу нашій армії необхідно більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки.

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Війна в Україні, Німеччина, Танки для України
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