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Украина просит Германию предоставить еще танки Leopard 2

Leopard
Фото: Getty Images

В связи с первыми потерями в ходе контрнаступления заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит предоставить больше танков немецкого производства.

– Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, – заявил Мельник.

Кроме того, бывший посол Украины в Берлине отметил, что “каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления”.

Он считает, что Бундесвер может предоставить больше, чем 18 уже поставленных единиц из своих запасов, которые составляют более 300. Нынешнее количество можно было бы “утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне”.

Мельник также попросил передать украинской армии “еще 60 боевых машин пехоты Marder”.

Политик по безопасности ХДС Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника.

– Союзники должны были бы немедленно заменить всю уничтоженную технику – в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры – и доставить дополнительную технику, – сказал он.

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Военный политик Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил, что “четкие заявления о замене утраченного материала” могут “поддержать атакуемых в их наступлении”. К примеру, Бундестаг принял решение о замене зарядов Leopard 2 на вооружении немецких вооруженных сил.

– Здесь мы можем увеличить количество, чтобы помочь, – сказал Фабер.

Мельник также повторил требование Германии предоставить крылатые ракеты Taurus и помочь построить мощные украинские военно-воздушные силы. Украина ожидает “стратегического решения Германии относительно активного участия в коалиции истребителей, чтобы дать возможность украинским пилотам тренироваться на истребителях Eurofighter и предоставить часть из более чем 130 самолетов”.

Источник: ntv

Война в Украине, Военная техника, Німеччина, Танки для Украины
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