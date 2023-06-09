Ракеты летали кругами: Игнат рассказал детали ночной атаки РФ

Во время атаки на Украину в ночь на 9 июня российские войска применили уже привычную тактику, запустив как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты. При этом вражеские ракеты фактически летали кругами, пытаясь ввести в заблуждение украинскую ПВО.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

Он объяснил, что продолжительной воздушной тревогой враг пытается рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны и посеять панику среди украинцев.

Сначала оккупанты запускают дроны, а затем — крылатые ракеты.

– Ничего не меняется. С 23:00 атакуют дроны-камикадзе, а затем — крылатые ракеты. Потом могут еще что-то придумать к утру, как это было с баллистикой. В этот раз (оккупанты, — Ред.) направили и дроны-камикадзе, и разведывательные БПЛА, и ракеты, которые летали фактически кругами. Они запрограммированы так, чтобы фактически наматывать круги вокруг городов, – отметил Игнат.

Спикер уточнил, что путинские войска пытались найти слабые места украинской ПВО и истощить боекомплект.

Оккупанты хотят ввести в заблуждение ПВО: запускают ракеты в одном направлении, а затем меняют его.

На этот раз они применили крылатые авиационные ракеты Х-55, которые могут быть носителями тактического ядерного боезаряда. Ранее враг уже запускал эти ракеты с имитатором ядерной боевой части.

– Это ракета, которая предназначена как носитель тактического ядерного заряда. Но их противник часто использует для того, чтобы увеличить количество ракет, добавить Х-55 в качестве ложной цели, чтобы по ней тоже отрабатывала ПВО, — подчеркнул Игнат.

По его словам, все эти особенности атаки РФ могут свидетельствовать о том, что враг, вероятно, экономит свой запас высокоточного дальнобойного оружия.

Как известно, в ночь на 9 июня ВСУ уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55 (из шести), 10 ударных дронов Shahed-136/131, Ланцет, а также четыре разведывательных беспилотника.

Фото: Facebook Юрия Игната

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