У Повітряних силах розповіли, від чого залежать ракетні атаки Росії
Погодні умови впливають на те, як ворожа авіація завдає ударів.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.
– Безумовно впливає погода на те, як ворожа авіація завдає ударів. Це впливає і на діяльність наших авіаційних підрозділів, тому що від погоди багато що залежить, – сказав він.
За словами речника, зазвичай під час атак ворожі крилаті ракети та дрони летять спершу групою, потім розділяються на підгрупи, пізніше – поодиноко.
– Вони можуть летіти на Захід, а потім різко повернути назад. Росіяни намагаються зробити усе, щоб подолати нашу ППО, – додав Ігнат.
За його словами, ворог у більшості випадків атакує дронами вночі. Ігнат зазначає, що окупанти майже завжди застосовують безпілотники, починаючи з о 23:30, й аж до четвертої ранку. Загарбники обирають саме такий час, щоб унеможливити збиття їхніх безпілотників зі стрілецької зброї, а саме з великокаліберних кулеметів.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова