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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Повітряних силах розповіли, від чого залежать ракетні атаки Росії

Ніч Київ
Фото: УНІАН

Погодні умови впливають на те, як ворожа авіація завдає ударів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

– Безумовно впливає погода на те, як ворожа авіація завдає ударів. Це впливає і на діяльність наших авіаційних підрозділів, тому що від погоди багато що залежить, – сказав він. 

За словами речника, зазвичай під час атак ворожі крилаті ракети та дрони летять спершу групою, потім розділяються на підгрупи, пізніше – поодиноко.

– Вони можуть летіти на Захід, а потім різко повернути назад. Росіяни намагаються зробити усе, щоб подолати нашу ППО, – додав Ігнат.

За його словами, ворог у більшості випадків атакує дронами вночі. Ігнат зазначає, що окупанти майже завжди застосовують безпілотники, починаючи з о 23:30, й аж до четвертої ранку. Загарбники обирають саме такий час, щоб унеможливити збиття їхніх безпілотників зі стрілецької зброї, а саме з великокаліберних кулеметів. 

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Безпілотники, Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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