Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В Украине проходят контрнаступательные действия, все командиры настроены позитивно – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В Украине сейчас происходят контрнаступательные и оборонные действия. И все украинские военачальники настроены позитивно по поводу развития событий на поле боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьером Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Киеве.

– Соответствующие контрнаступательные и оборонные действия проходят в Украине. На какой стадии – я не буду подробно говорить. И считаю, что мы все это обязательно будем чувствовать, – подчеркнул Зеленский.

Президент проинформировал, что каждый день общается с украинскими командирами по разным направлениям фронта. И все они позитивно настроены по поводу ожидаемого контрнаступления украинской армии.

– РФ чувствует, что им недолго осталось, по моему мнению… Я каждый день на связи с нашими командующими разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте, – заявил глава государства.

Зеленский призвал украинцев доверять нашим военным по поводу событий на фронте, а не сомнительным Telegram-каналам или заявлениям Кремля.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта.

В частности, на Бахмутском направлении украинским подразделениям удалось продвинуться на некоторых участках на расстояние до 1,4 км в течение последних суток.

Читайте также
Контрнаступление даст Украине победу, необходимую для вступления в НАТО – Кулеба
Дмитро Кулеба

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
С конфискованным самолетом РФ: Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи
Джастін Трюдо, Володимир Зеленський
Канада поддерживает украинскую формулу мира: Зеленский и Трюдо подписали декларацию
Зеленський і Трюдо
Шольц планирует поговорить с Путиным: призовет вывести войска из Украины
Олаф Шольц
Над Одессой ночью сбили 8 дронов. Из-за падения обломков есть погибшие и 26 раненых
В Украине проходят контрнаступательные действия, все командиры настроены позитивно – Зеленский
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС
Річка Дніпро
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
В Украине проходят контрнаступательные действия, все командиры настроены позитивно – Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
В Украине проходят контрнаступательные действия, все командиры настроены позитивно – Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
В Украине проходят контрнаступательные действия, все командиры настроены позитивно – Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь