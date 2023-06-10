В Украине проходят контрнаступательные действия, все командиры настроены позитивно – Зеленский

В Украине сейчас происходят контрнаступательные и оборонные действия. И все украинские военачальники настроены позитивно по поводу развития событий на поле боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьером Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Киеве.

– Соответствующие контрнаступательные и оборонные действия проходят в Украине. На какой стадии – я не буду подробно говорить. И считаю, что мы все это обязательно будем чувствовать, – подчеркнул Зеленский.

Президент проинформировал, что каждый день общается с украинскими командирами по разным направлениям фронта. И все они позитивно настроены по поводу ожидаемого контрнаступления украинской армии.

– РФ чувствует, что им недолго осталось, по моему мнению… Я каждый день на связи с нашими командующими разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте, – заявил глава государства.

Зеленский призвал украинцев доверять нашим военным по поводу событий на фронте, а не сомнительным Telegram-каналам или заявлениям Кремля.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта.

В частности, на Бахмутском направлении украинским подразделениям удалось продвинуться на некоторых участках на расстояние до 1,4 км в течение последних суток.

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