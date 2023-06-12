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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна просить Німеччину надати ще танки Leopard 2

Leopard
Фото: Getty Images

У зв’язку з першими втратами упродовж контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

– Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки, – заявив Мельник.

Крім того, колишній посол України в Берліні зазначив, що “кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу”.

Він вважає, що Бундесвер може надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, які становлять понад 300. Нинішню кількість можна було б “потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони”.

Мельник також попросив передати українській армії “ще 60 бойових машин піхоти Marder”.

Політик із питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника.

– Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – зокрема й бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку, – сказав він.

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Військовий політик Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив, що “чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу” можуть “підтримати атакованих у їхньому наступі”. Наприклад, Бундестаг ухвалив рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких Збройних сил.

– Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти, – сказав Фабер.

Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає “на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків”.

Джерело: ntv

Війна в Україні, Військова техніка, Німеччина, Танки для України
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