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Валентина Чорна, редактор ленты

Для оценки ситуации после подрыва Каховской ГЭС: Гросси отправился на ЗАЭС

Рафаель Гроссі
Фото: УНИАН

Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси отправляется на Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию на станции после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом Гросси сообщил на брифинге в Киеве.

— Я хочу дать собственную оценку, я хочу поехать туда, обсудить с местным руководством, какие меры они принимают, а затем сделать более окончательной оценку того, какие данные мы имеем, — сказал он.

Гросси объяснил, что падение воды в резервуарах на ЗАЭС является серьезной ситуацией, и есть предел, за которым невозможно будет закачивать ее из водоема на площадку.

Глава МАГАТЭ также планирует оценить и сделать рекомендации по несоответствию действий россиян, которые контролируют ЗАЭС, и указания Украине, в частности в вопросе перевода энергоблоков в “холодную остановку”.

— Мы должны увидеть, сможем ли получить возможность качать воду обратно, и рассмотреть другие альтернативы. Альтернативы есть, и это также нужно обсудить. Работает ли это онлайн, как и остальная внешняя часть завода, я не знаю. Мне предстоит увидеть, — сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ проведет на ЗАЭС несколько часов, осуществит ротацию и оставит команду из четырех человек.

По его словам, представители агентства пытаются сделать свое присутствие на станции как можно более заметным и влиятельным для предотвращения ядерной аварии.

Гросси также проинформировал, что получил гарантии безопасности как от украинской, так и от российской стороны.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
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