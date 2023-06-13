Для оценки ситуации после подрыва Каховской ГЭС: Гросси отправился на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси отправляется на Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию на станции после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом Гросси сообщил на брифинге в Киеве.
— Я хочу дать собственную оценку, я хочу поехать туда, обсудить с местным руководством, какие меры они принимают, а затем сделать более окончательной оценку того, какие данные мы имеем, — сказал он.
Гросси объяснил, что падение воды в резервуарах на ЗАЭС является серьезной ситуацией, и есть предел, за которым невозможно будет закачивать ее из водоема на площадку.
Глава МАГАТЭ также планирует оценить и сделать рекомендации по несоответствию действий россиян, которые контролируют ЗАЭС, и указания Украине, в частности в вопросе перевода энергоблоков в “холодную остановку”.
— Мы должны увидеть, сможем ли получить возможность качать воду обратно, и рассмотреть другие альтернативы. Альтернативы есть, и это также нужно обсудить. Работает ли это онлайн, как и остальная внешняя часть завода, я не знаю. Мне предстоит увидеть, — сказал он.
Гендиректор МАГАТЭ проведет на ЗАЭС несколько часов, осуществит ротацию и оставит команду из четырех человек.
По его словам, представители агентства пытаются сделать свое присутствие на станции как можно более заметным и влиятельным для предотвращения ядерной аварии.
Гросси также проинформировал, что получил гарантии безопасности как от украинской, так и от российской стороны.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш