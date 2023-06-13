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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Для оцінки ситуації після підриву Каховської ГЕС: Гроссі вирушив на ЗАЕС

Рафаель Гроссі
Фото: УНІАН

Місія МАГАТЕ на чолі із генеральним директором організації Рафаелем Гроссі вирушає на Запорізьку АЕС, щоб оцінити ситуацію на станції після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це Гроссі повідомив на брифінгу у Києві.

– Я хочу дати власну оцінку, я хочу поїхати туди, обговорити з місцевим керівництвом, яких заходів вони вживають, а потім зробити більш остаточною оцінку того, які дані ми маємо, – сказав він.

Гроссі пояснив, що падіння води у резервуарах на ЗАЕС є серйозною ситуацією, бо є межа, за якою неможливо буде закачувати її з водойми на майданчик.

Глава МАГАТЕ також планує оцінити і зробити рекомендації щодо невідповідності дій росіян, які контролюють ЗАЕС, і вказівки Україні, зокрема у питанні переведення енергоблоків у “холодний зупин”.

– Ми повинні побачити, чи зможемо отримати можливість качати воду назад, і розглянути інші альтернативи. Альтернативи є, і це також потрібно обговорити. Чи працює це онлайн, як і решта зовнішньої частини заводу, я не знаю. Мені доведеться побачити, – сказав він.

Гендиректор МАГАТЕ проведе на ЗАЕС декілька годин, здійснить ротацію і залишить команду із чотирьох осіб.

За його словами, представники агенції намагаються зробити свою присутність на станції якомога помітнішою і впливовішою для запобігання ядерній аварії.

Гроссі також поінформував, що отримав гарантії безпеки як від української, так і від російської сторони.

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Рафаель Гроссі

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
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