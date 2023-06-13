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Юлия Соколова, редактор ленты

Более 100 до конца года: в Германии анонсировали поставки танков Leopard 1 в Украину

Leopard
Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал наращивать поставки боевых танков Leopard 1 в Украину.

Выступая в эфире программы RTL Direkt, он прокомментировал сообщения о возможном поражении нескольких танков Leopard 2 на поле боя в Украине и заверил в дальнейшей военной помощи.

По словам министра, Германия не может заменить каждый выведенный из строя в Украине Leopard. Однако Берлин продолжит поставлять Киеву вооружение, в том числе отремонтированные танки Leopard 1.

– Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем… с июля мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5. И до конца года их будет свыше 100. Танки по-прежнему будут, – подчеркнул Писториус.

Министр не подтвердил подлинность фото, на которых якобы изображены поврежденные российскими оккупантами танки Leopard 2. В то же время он напомнил о неотвратимости потерь в технике во время боевых действий.

– К сожалению, природа войны состоит в том, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди гибнут. Вот почему наша поддержка Украины так важна, — объяснил Писториус.

Он также прокомментировал, будет ли Германия участвовать в поставке Украине боевых самолетов.

Писториус отверг призывы к предоставлению многоцелевых истребителей Eurofighter. По его словам, сейчас “этот вопрос не стоит”, поскольку Украина прежде всего нуждается в истребителях F-16.

Министр добавил, что за каждым самолетом “стоит специальная подготовка, специальная логистика, специальный ремонт”.

На днях в МИД Украины призвали Германию предоставить больше боевых танков в связи с первыми потерями во время контрнаступательных действий. Замминистра Андрей Мельник заявил, что каждый танк Leopard 2 “буквально на вес золота для решающего наступления” Вооруженных сил Украины.

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Leopard

Источник: FOCUS online, Tagesschau, RTL Direkt

Война в Украине, Німеччина, Танки для Украины
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