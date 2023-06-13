Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Понад 100 до кінця року: в Німеччині анонсували поставки танків Leopard 1 до України

Leopard
Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нарощувати постачання бойових танків Leopard 1 до України.

Виступаючи в ефірі програми RTL Direkt, він прокоментував повідомлення про можливе ураження кількох танків Leopard 2 на полі бою в Україні та запевнив у подальшій військовій допомозі.

За словами міністра, Німеччина не може замінити кожен виведений з ладу в Україні Leopard. Однак Берлін продовжить постачати Києву озброєння, зокрема відремонтовані танки Leopard 1.

– Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить із ладу. Але те, що ми робимо.., з липня ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5. І до кінця року їх буде понад 100. Танки, як і раніше, будуть, – наголосив Пісторіус.

Міністр не підтвердив справжність фото, на яких начебто зображені пошкоджені російськими окупантами танки Leopard 2. Водночас він нагадав про невідворотність втрат у техніці під час бойових дій.

– На жаль, природа війни полягає в тому, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою, – пояснив Пісторіус.

Він також прокоментував, чи братиме Німеччина участь у постачанні Україні бойових літаків.

Пісторіус відкинув заклики до надання багатоцільових винищувачів Eurofighter. За його словами, зараз “це питання не стоїть”, оскільки Україна передусім потребує винищувачів F-16.

Міністр додав, що за кожним літаком “стоїть спеціальна підготовка, спеціальна логістика, спеціальний ремонт”.

Днями в МЗС України закликали Німеччину надати більше бойових танків у зв’язку з першими втратами під час контрнаступальних дій. Заступник міністра Андрій Мельник заявив, що кожен танк Leopard 2 “буквально на вагу золота для вирішального наступу” Збройних сил України.

Читайте також
Немає інформації: у Міноборони Німеччини відповіли на заяви РФ про “знищені” Leopard
Leopard

Джерело: FOCUS online, Tagesschau, RTL Direkt

Війна в Україні, Німеччина, Танки для України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти обстрілюють Херсон та село Кізомис
Понад 100 до кінця року: в Німеччині анонсували поставки танків Leopard 1 до України
Включатиме Stryker та боєприпаси до NASAMS: США готують 40-й пакет військової допомоги Україні
Сенат США
Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg
володимир путін
Франція, Німеччина та Польща підтримуватимуть Україну, поки триває робота над гарантіями безпеки – FT
Макрон Дуда Шольц
ЗСУ продовжують штурмові дії в районі Бахмута, за добу просунулися на 250 м – Генштаб
Бої на фронті
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Понад 100 до кінця року: в Німеччині анонсували поставки танків Leopard 1 до України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Понад 100 до кінця року: в Німеччині анонсували поставки танків Leopard 1 до України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Понад 100 до кінця року: в Німеччині анонсували поставки танків Leopard 1 до України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)
Понад 100 до кінця року: в Німеччині анонсували поставки танків Leopard 1 до України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь