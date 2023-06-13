Понад 100 до кінця року: в Німеччині анонсували поставки танків Leopard 1 до України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нарощувати постачання бойових танків Leopard 1 до України.
Виступаючи в ефірі програми RTL Direkt, він прокоментував повідомлення про можливе ураження кількох танків Leopard 2 на полі бою в Україні та запевнив у подальшій військовій допомозі.
За словами міністра, Німеччина не може замінити кожен виведений з ладу в Україні Leopard. Однак Берлін продовжить постачати Києву озброєння, зокрема відремонтовані танки Leopard 1.
– Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить із ладу. Але те, що ми робимо.., з липня ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5. І до кінця року їх буде понад 100. Танки, як і раніше, будуть, – наголосив Пісторіус.
Міністр не підтвердив справжність фото, на яких начебто зображені пошкоджені російськими окупантами танки Leopard 2. Водночас він нагадав про невідворотність втрат у техніці під час бойових дій.
– На жаль, природа війни полягає в тому, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою, – пояснив Пісторіус.
Він також прокоментував, чи братиме Німеччина участь у постачанні Україні бойових літаків.
Пісторіус відкинув заклики до надання багатоцільових винищувачів Eurofighter. За його словами, зараз “це питання не стоїть”, оскільки Україна передусім потребує винищувачів F-16.
Міністр додав, що за кожним літаком “стоїть спеціальна підготовка, спеціальна логістика, спеціальний ремонт”.
Днями в МЗС України закликали Німеччину надати більше бойових танків у зв’язку з першими втратами під час контрнаступальних дій. Заступник міністра Андрій Мельник заявив, що кожен танк Leopard 2 “буквально на вагу золота для вирішального наступу” Збройних сил України.
Джерело: FOCUS online, Tagesschau, RTL Direkt
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова