Хотів “сховатися” у лавах Нацгвардії: СБУ затримала двох колаборантів з Херсонщини

Служба безпеки України повідомила про затримання ще двох колаборантів із Херсонщини, один з яких хотів “сховатися” у лавах Національної гвардії.

За даними слідства, колаборантами виявились двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. У період окупації міста вони добровільно пішли на роботу до створеної агресором тюрми, де їх призначили “молодшими інспекторами” захопленої на той час “Північної виправної колонії №90”.

У цій установі рашисти масово тримали викрадених місцевих жителів, насамперед учасників руху опору в регіоні. Завданням колаборантів була охорона тюремних камер, в яких утримували потерпілих.

Під час звільнення Херсона вони виїхали до сусіднього селища, де намагались переховуватись від правосуддя.

Згодом один із фігурантів переїхав до батьків у місто Южноукраїнськ на Миколаївщину, звідки мобілізувався до однієї з військових частин Нацгвардії.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено “посвідчення” окупаційного органу РФ і фінансові “відомості” про отримання “зарплати” в російських рублях.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Джерело : СБУ

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