НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых
Правление Нацбанка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, что будет способствовать дальнейшему снижению инфляции и формированию надлежащих предпосылок для постепенного смягчения валютных ограничений.
В Нацбанке отмечают, что учетная ставка и в дальнейшем играет важную вспомогательную роль в обеспечении устойчивости валютного рынка и защите международных резервов.
— Удержание высокой учетной ставки вместе с другими мерами НБУ стало определяющим фактором существенного роста привлекательности гривневых инструментов. Реальная доходность гривневых инструментов продолжает расти как за счет дальнейшего повышения ставок банками, так и благодаря устойчивому снижению инфляции и улучшению ожиданий, — говорится в заявлении финрегулятора.
В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом измерении. НБУ ожидает, что снижение продолжится, хотя и более умеренными темпами.
Нацбанк готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусматривал апрельский макропрогноз, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и в дальнейшем будут происходить быстрее, чем ожидалось.
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