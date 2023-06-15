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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых
Фото: Depositphotos

Правление Нацбанка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, что будет способствовать дальнейшему снижению инфляции и формированию надлежащих предпосылок для постепенного смягчения валютных ограничений.

В Нацбанке отмечают, что учетная ставка и в дальнейшем играет важную вспомогательную роль в обеспечении устойчивости валютного рынка и защите международных резервов.

— Удержание высокой учетной ставки вместе с другими мерами НБУ стало определяющим фактором существенного роста привлекательности гривневых инструментов. Реальная доходность гривневых инструментов продолжает расти как за счет дальнейшего повышения ставок банками, так и благодаря устойчивому снижению инфляции и улучшению ожиданий, — говорится в заявлении финрегулятора.

В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом измерении. НБУ ожидает, что снижение продолжится, хотя и более умеренными темпами.

Нацбанк готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусматривал апрельский макропрогноз, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и в дальнейшем будут происходить быстрее, чем ожидалось.

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Источник: НБУ
Інфляція, НБУ
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