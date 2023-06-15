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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% річних

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% річних
Фото: Depositphotos

Правління Нацбанку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, що сприятиме подальшому зниженню інфляції та формуванню належних передумов для поступового пом’якшення валютних обмежень.

В Нацбанку зауважують, що облікова ставка і надалі відіграє важливу допоміжну роль у забезпеченні стійкості валютного ринку та захисті міжнародних резервів.

– Утримання високої облікової ставки разом з іншими заходами НБУ стало визначальним чинником суттєвого зростання привабливості гривневих інструментів. Реальна дохідність гривневих інструментів продовжує зростати як за рахунок подальшого підвищення ставок банками, так і завдяки сталому зниженню інфляції та поліпшенню очікувань, – йдеться в заяві фінрегулятора.

У травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. НБУ очікує, що зниження триватиме, хоча й помірнішими темпами.

Нацбанк готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз, якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося.

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Джерело: НБУ
Інфляція, НБУ
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