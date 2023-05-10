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Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Украине замедлилась инфляция. Как изменились цены на продукты

ціни на продукти
Фото: Depositphotos

Инфляция на потребительском рынке Украины в апреле 2023 года замедлилась до 17,9% по сравнению с апрелем прошлого года.

Об этом сообщают в Государственной службе статистики.

По сравнению с мартом инфляция составила 0,2%, с начала года — 3,2%. Базовая инфляция в апреле, по сравнению с мартом, составила 0,5%, с начала года — 3%.

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Среди мясных продуктов больше всего (на 7,4%) подорожала свинина. На 1,8-0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

Яйца подешевели на 8,7%, на 1,9-0,3% уменьшились цены на муку, рис, подсолнечное масло, фрукты, молоко и сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1%. В частности, на табачные изделия — на 1,3%, алкогольные напитки — на 0,8%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1% произошел прежде всего из-за подорожания фармацевтической продукции на 1,2%.

А вот цены на транспорт снизились на 0,7% из-за удешевления топлива и масел на 2,4%, Между тем проезд в железнодорожном пассажирском транспорте подорожал на 0,8%.

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Інфляція, Экономика Украины, Продукты, статистика, Цены на проезд, Ціни на продукти
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