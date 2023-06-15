Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал создание ІТ-коалиции в рамках Рамштайна.

Об этом он сообщил на личной странице в Twitter.

По словам Резникова, его идею создания ІТ-коалиции поддержали министры обороны Люксембурга и Эстонии.

— Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн мои коллеги Франсуа Бауш и Ханно Певкур поддержали мою идею создания ІТ-коалиции в рамках Рамштайна. Они готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы, — написал он.

Резникова отметил, что на горизонте появляется еще одна коалиция для обеспечения победы Украины.

— Это обязательно перерастет в нечто захватывающее, поэтому следите за новостями! — добавил министр.

Ранее Резников сообщал, что на заседании в формате Рамштайн получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях.

Учения начнут сначала на самолетах F-16, тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания.

Фото: Алексей Резников

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