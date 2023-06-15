Резніков анонсував створення ІТ-коаліції у межах Рамштайну
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував створення ІТ-коаліції у межах Рамштайну.
Про це він повідомив на особистій сторінці у Twitter.
За словами Резнікова, його ідею створення ІТ-коаліції підтримали міністри оборони Люксембургу та Естонії.
– Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн мої колеги Франсуа Бауш та Ханно Певкур підтримали мою ідею створення ІТ-коаліції в межах Рамштайну. Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи, – написав він.
Резнікова наголосив, що на горизонті з’являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України.
– Це обов’язково переросте в щось захоплююче, тож стежте за новинами! – додав міністр.
Раніше Резніков повідомляв, що на засіданні у форматі Рамштайн отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.
Навчання почнуть спершу на літаках F-16, тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія.
Фото: Олексій Резніков