Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував створення ІТ-коаліції у межах Рамштайну.

Про це він повідомив на особистій сторінці у Twitter.

За словами Резнікова, його ідею створення ІТ-коаліції підтримали міністри оборони Люксембургу та Естонії.

– Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн мої колеги Франсуа Бауш та Ханно Певкур підтримали мою ідею створення ІТ-коаліції в межах Рамштайну. Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи, – написав він.

Резнікова наголосив, що на горизонті з’являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України.

– Це обов’язково переросте в щось захоплююче, тож стежте за новинами! – додав міністр.

Раніше Резніков повідомляв, що на засіданні у форматі Рамштайн отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

Навчання почнуть спершу на літаках F-16, тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія.

Фото: Олексій Резніков

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