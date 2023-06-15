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Валентина Чорна, редактор ленты

У нас точно будет “птичья коалиция”: Резников о результатах Рамштайна-13

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях.

Об этом он сообщил по итогам 13 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

— Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой “птичьей коалиции” или “коалиции истребителей”. Мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей, — сказал министр.

По словам Резникова, обучение начнут сначала на истребителях F-16. Тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания, а впоследствии присоединятся другие страны.

— Как вы знаете, у нас есть танковая коалиция, противовоздушная коалиция, артиллерийская семья, семья РСЗО. Поэтому я полностью убежден, что у нас будет “птичья коалиция”. Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО, — подчеркнул министр обороны.

Источник: Европейская правда

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Алексей Резников, Рамштайн, Російська агресія
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