У нас точно будет “птичья коалиция”: Резников о результатах Рамштайна-13
Министр обороны Украины Алексей Резников получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях.
Об этом он сообщил по итогам 13 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.
— Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой “птичьей коалиции” или “коалиции истребителей”. Мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей, — сказал министр.
По словам Резникова, обучение начнут сначала на истребителях F-16. Тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания, а впоследствии присоединятся другие страны.
— Как вы знаете, у нас есть танковая коалиция, противовоздушная коалиция, артиллерийская семья, семья РСЗО. Поэтому я полностью убежден, что у нас будет “птичья коалиция”. Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО, — подчеркнул министр обороны.
Источник: Европейская правда
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