У нас точно буде “пташина коаліція”: Резніков про результати Рамштайну-13

Міністр оборони України Олексій Резніков отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

Про це він повідомив за підсумками 13 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

– Сьогодні я чув дуже важливі новини про “пташину коаліцію” чи “коаліцію винищувачів”. Ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів, – сказав міністр.

За словами Резнікова, навчання почнуть спершу на винищувачах F-16. Тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія, а згодом приєднаються інші країни.

– Як ви знаєте, у нас є танкова коаліція, протиповітряна коаліція, артилерійська сім’я, родина РСЗВ. Тому я повністю переконаний, що у нас буде “пташина коаліція”. Це означає, що майбутні сили України залишатимуться східним щитом Європи і східним щитом НАТО, – наголосив міністр оборони.

Джерело: Європейська правда

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