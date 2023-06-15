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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україна отримає додаткові 14 танків Leopard 2 – ЗМІ

Leopard 2
Фото: Depositphotos

Збройні сили України отримають ще 14 бойових танків Leopard 2 від західних партнерів. Їх закупівлю профінансували Нідерланди та Данія.

Про це повідомляє німецька газета Handelsblatt із посиланням на джерела в НАТО.

Видання стверджує, що контракти на постачання вже підписані. До переговорів був залучений уряд Німеччини, оскільки потрібно було погодити експорт танків.

Танки надасть німецький концерн Rheinmetall – один із найбільших виробників зброї та військової техніки в Німеччині та Європі. Зазначається, що Данія та Нідерланди виділили “тризначну суму” на фінансування цієї поставки.

Бойові танки мають прибути до України до кінця січня 2024 року.

Про плани надати Україні додаткові бойові танки Leopard 2 німецького виробництва міністри Данії та Нідерландів оголосили ще у квітні.

Нещодавно в МЗС України закликали Німеччину надати більше бойових танків Leopard у зв’язку з першими втратами під час наступальних операцій ЗСУ.

У Міноборони ФРН своєю чергою пообіцяли нарощувати постачання бойових танків Leopard 1 до України. Як зазначив очільник відомства Борис Пісторіус, з липня Берлін постачатиме більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 і до кінця року їх буде понад 100 одиниць.

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Leopard

Джерело: Handelsblatt, Tagesschau

Війна в Україні, Данія, Нідерланди, Танки для України
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