ВСУ завершат подготовку на американских танках Abrams до конца лета — СМИ

Ожидается, что около 200 украинских военных завершат обучение на танках Abrams под руководством США до конца лета.

Об этом сообщили представители Минобороны США, пишет CBS.

По словам двух высокопоставленных чиновников Сухопутных войск США в Европе и Африке, ВСУ проходят третью неделю из 12-недельного плана подготовки.

Окончание учебной программы примерно совпадет с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams, которые США пообещали Украине в начале этого года.

Сейчас украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках, пока 31 обещанный танк находится в ремонте.

— Бойцы отрабатывают индивидуальные навыки, а затем перейдут к тренировкам в составе различных подразделений, кульминацией которых станут учения на уровне батальона, — говорится в сообщении.

Всего с февраля 2022 года США подготовили более 11 000 украинцев на различных платформах. По словам одного из чиновников, сейчас США тренируют около 1700 украинцев.

По словам представителя Минобороны Канады, США и их союзники вместе подготовили 57 000 украинцев.

Сейчас около 6000 украинцев проходят подготовку на 40 полигонах за пределами Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин в среду посетил гарнизон армии США в Висбадене в Германии, где встретился с офицерами, которые участвуют в подготовке и оснащении украинцев. Во время встречи он поблагодарил украинских и американских военных за координацию работы и поддержку.

— Это не заканчивается, когда начинаются боевые действия. Наша работа продолжается, потому что мы должны создать больше боевой мощи, подготовить больше войск и убедиться, что украинцы имеют все необходимое, — сказал Остин.

Ранее датское информационное агентство Ritzau со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в августе Дания начнет обучение украинских пилотов на F-16.

Источник : CBS News

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