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В августе Дания начнет обучение украинских пилотов на F-16 — СМИ

винищувач F-16
Фото: Unsplash

На этой неделе Дания предложит начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе.

Об этом сообщило датское информационное агентство Ritzau со ссылкой на неназванные источники, пишет Reuters.

Указано, что предложение начать учения объявит исполняющий обязанности министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что украинские пилоты могут начать обучение на американских истребителях F-16 уже этим летом.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Военные учения, Истребители для Украины, Дания
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