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Полетят раньше, чем через 6 месяцев: Резников об обучении украинских пилотов на F-16

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Украинские пилоты смогут освоить F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные 6 месяцев.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Настоящему Времени.

– Все публично обсуждают, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить F-16. Звучит уже всем известный период: после тестирования двух пилотов в Соединенных Штатах считается, что до шести месяцев будет достаточно, — говорит он.

Кроме того, министр обороны отметил, что четыре месяца на овладение западными истребителями является достаточно реалистичным сроком.

— Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением наверняка полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, через четыре месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять. Мы действительно такие, мы умеем учиться, — добавил он.

Резников напомнил, что украинские военные освоили системы Цезарь за три недели, хотя стандарт минимум три месяца:

– Французы, поляки были в восторге! Потому что они не просто взяли и закончили курс, они реально выполняли все задачи, которые ставятся перед экипажем, который учится три месяца.

Системой ПВО Patriot украинцы овладели за 10 недель, хотя стандартное время подготовки экипажа — десять месяцев.

Поэтому Резников уверен, что украинские пилоты полетят быстрее, чем через шесть месяцев:

– Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики и т.д. Это сверхсложная техника. Вот этот курс обучения, он длительнее четырех месяцев. И, если у нас есть пилоты, которые говорят на английском языке, и быстрее это освоят, то инженеров и техников несколько меньше.

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Полетят раньше, чем через 6 месяцев: Резников об обучении украинских пилотов на F-16

Кроме того, параллельно нужно будет готовить инфраструктуру – аэродромы, укрытия, а также важным моментом является обслуживание истребителей.

По словам министра, аэродромы для этих самолетов будут внутри страны.

При этом он подчеркнул, что Украина сможет получить самолеты не раньше 2024 года.

Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Алексей Резников
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