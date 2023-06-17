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Полетять раніше, ніж через 6 місяців: Резніков про навчання українських пілотів на F-16

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Українські пілоти зможуть освоїти F-16 набагато швидше, ніж за стандартні 6 місяців.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Настоящему Времени.

– Всі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти F-16. Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо, – каже він.

Крім того, міністр оборони зазначив, що чотири місяці на опанування західних винищувачів є досить реалістичним терміном.

– Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати. Ми насправді такі, ми вміємо вчитися, – додав він.

Резніков нагадав, що українські військові освоїли системи Цезар за три тижні, хоча стандарт мінімум три місяці:

– Французи, поляки були в захваті! Тому що вони не просто взяли і закінчили курс, вони реально виконували всі завдання, які ставляться перед екіпажем, який навчається три місяці.

Системи ППО Patriot українці опанували за 10 тижнів, хоча стандартний час підготовки екіпажу – десять місяців.

Тому Резніков впевнений, що українські пілоти полетять швидше, ніж за шість місяців:

– Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники тощо. Це надскладна техніка. Ось цей курс навчання, він довший, ніж чотири місяці. І, якщо в нас є пілоти, які розмовляють англійською мовою, і швидше це опанують, то інженерів і техніків дещо менше.

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Крім того, паралельно потрібно буде готувати інфраструктуру – аеродроми, укриття, а також важливим моментом є обслуговування винищувачів.

За словами міністра, аеродроми для цих літаків будуть усередині країни.

При цьому він наголосив, що Україна зможе отримати літаки не раніше 2024 року.

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Олексій Резніков
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