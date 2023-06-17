Взрыв в тоннеле, скорее всего, стал причиной разрушения на Каховской ГЭС — NYT

Причиной разрушения Каховской ГЭС, вероятнее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины.

Американская газета The New York Times пишет, что находившееся под водой бетонное основание высотой 20 м и шириной до 40 м брало на себя большую часть нагрузки, оказываемой на плотину.

15 июня, через девять дней после разрушения плотины, российский пропагандистский “Z-канал” Военный информатор выложил видео последствий разрушения ГЭС.

Журналисты издания отмечают, что там, где плотина разрушена, бетонного основания не видно, а у сохранившихся частей плотины верхняя часть осталась.

Внутри плотины был технический тоннель, попасть в него можно из машинного зала, который был под контролем российской армии. Журналисты ознакомились с чертежами, на которых обозначен тоннель. О его наличии также знает украинский инженер Игорь Стрелец, который в прошлом провел несколько месяцев на Каховской ГЭС.

Единственным объяснением разрушения бетонного основания плотины Стрелец считает взрыв в тоннеле. По его словам, взрыв уничтожил часть основания, после чего под давлением воды разрушились другие части плотины, расположенные в районе места взрыва. Такого же мнения придерживаются два американских инженера и специалист по взрывчатым веществам.

— Если ваша цель — уничтожить плотину, потребуется мощный взрыв. Тоннель — идеальное место, чтобы заложить взрывчатое вещество, — считает Майкл Вест, инженер, специализирующийся на вопросах безопасности плотин.

Еще одним доказательством того, что причиной разрушения Каховской ГЭС стал взрыв, инженеры называют данные сейсмических станций и спутников. 6 июня в 2:35 и 2:54 взрыв зафиксировали сейсмические станции в Украине и Румынии. Датчики американских разведывательных спутников перед разрушением плотины зафиксировали тепловые выбросы, что также свидетельствует о взрыве, отмечает газета.

Как известно, войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Источник : NYT

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