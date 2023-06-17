Разрушенная плотина и обломки станции: появились свежие спутниковые фото Каховской ГЭС

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies обнародовала свежие спутниковые снимки Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), плотину которой подорвали российские оккупационные войска.

Фото получили в свое распоряжение журналисты проекта расследований Схемы.

Снимки датированы 16 июня 2023 года. На них можно подробно увидеть уничтоженную дамбу ГЭС и затопленные окрестности. Видно, что здание станции от устроенного оккупантами взрыва разломилось пополам.

На одном из снимков Maxar можно увидеть речной терминал компании Нибулон в поселке Казацкое (Херсонская область), недалеко от Каховской ГЭС.

После теракта РФ на гидроэлектростанции территория терминала была затоплена. А на свежем фото видно, что вода оттуда уже отошла.

Компанія @Maxar опублікувала свіжі супутникові знімки зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. pic.twitter.com/2hS9Or8RWL — Схеми (@cxemu) June 16, 2023

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, уровень воды после подрыва ГЭС в регионе продолжает снижаться. К утру 17 июня он составляет 1,32 м.

Подтопленными остаются 28 населенных пунктов Херсонской области: 11 на правом берегу Днепра и 17 – на левом.

Где это возможно, специалисты производят откачку воды из домов, хозяйственных сооружений и улиц. За прошедшие сутки они откачали более 22 тыс. тонн воды.

Как известно, войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

На левом берегу оккупанты не предупредили людей о затоплении, не провели эвакуацию и не разрешили международным организациям открыть гуманитарные коридоры для спасения. Рашисты изъяли у местных жителей все плавсредства, которыми они могли спастись.

Более того, войска РФ обстреливали лодки с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега в Херсонской области, в результате чего погибли мирные люди.

Согласно перехвату Службы безопасности Украины, к подрыву Каховской ГЭС причастна диверсионная группа РФ.

Источник: Схемы

Фото: Maxar Technologies/Схемы

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