Вибух у тунелі, найімовірніше, став причиною руйнування на Каховській ГЕС — NYT

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі.

Американська газета The New York Times пише, що бетонна основа, що під водою, висотою 20 м і шириною до 40 м, брала на себе велику частину навантаження на греблю.

15 червня, через дев’ять днів після руйнування греблі, російський пропагандистський канал Військовий інформатор виклав відео наслідків руйнування ГЕС.

Журналісти видання зазначають, що там, де гребля зруйнована, бетонної основи не видно, а в частинах греблі, що збереглися, верхня частина залишилася.

Усередині греблі був технічний тунель, потрапити до нього можна з машинного залу, що був під контролем російської армії. Журналісти ознайомилися із кресленнями, на яких позначений тунель. Про його наявність також знає український інженер Ігор Стрілець, який у минулому провів кілька місяців на Каховський ГЕС.

Єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі Стрілець вважає вибух у тунелі. За його словами, вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху. Такої ж думки притримуються два американські інженери та фахівець з вибухових речовин.

— Якщо ваша мета – знищити греблю, буде потрібний потужний вибух. Тунель — ідеальне місце, щоб закласти вибухову речовину, — вважає Майкл Вест, інженер, який спеціалізується на безпеці гребель.

Ще одним доказом того, що причиною руйнування Каховської ГЕС став вибух, інженери називають дані сейсмічних станцій та супутників. 6 червня о 2:35 та 2:54 вибух зафіксували сейсмічні станції в Україні та Румунії. Датчики американських розвідувальних супутників перед руйнуванням греблі зафіксували теплові викиди, що також свідчить про вибух, зазначає газета.

Як відомо, війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Джерело : NYT

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