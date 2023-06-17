Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
Це зрада! Чому Залужний відмовився на початку війни підривати мости у Києві – BBC
Поблизу Переяслава фура переїхала військового
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вибух у тунелі, найімовірніше, став причиною руйнування на Каховській ГЕС — NYT

Каховська ГЕС
Фото: Офіс генпрокурора

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі.

Американська газета The New York Times пише, що бетонна основа, що під водою, висотою 20 м і шириною до 40 м, брала на себе велику частину навантаження на греблю.

15 червня, через дев’ять днів після руйнування греблі, російський пропагандистський канал Військовий інформатор виклав відео наслідків руйнування ГЕС.

Журналісти видання зазначають, що там, де гребля зруйнована, бетонної основи не видно, а в частинах греблі, що збереглися, верхня частина залишилася.

Усередині греблі був технічний тунель, потрапити до нього можна з машинного залу, що був під контролем російської армії. Журналісти ознайомилися із кресленнями, на яких позначений тунель. Про його наявність також знає український інженер Ігор Стрілець, який у минулому провів кілька місяців на Каховський ГЕС.

Єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі Стрілець вважає вибух у тунелі. За його словами, вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху. Такої ж думки притримуються два американські інженери та фахівець з вибухових речовин.

— Якщо ваша мета – знищити греблю, буде потрібний потужний вибух. Тунель — ідеальне місце, щоб закласти вибухову речовину, — вважає Майкл Вест, інженер, який спеціалізується на безпеці гребель.

Ще одним доказом того, що причиною руйнування Каховської ГЕС став вибух, інженери називають дані сейсмічних станцій та супутників. 6 червня о 2:35 та 2:54 вибух зафіксували сейсмічні станції в Україні та Румунії. Датчики американських розвідувальних супутників перед руйнуванням греблі зафіксували теплові викиди, що також свідчить про вибух, зазначає газета.

Як відомо, війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Читайте також
Зруйнована гребля та уламки станції: з’явилися свіжі супутникові фото Каховської ГЕС
Вибух у тунелі, найімовірніше, став причиною руйнування на Каховській ГЕС — NYT

Джерело: NYT
Армія Росії, Війна в Україні, Каховська ГЕС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сягає дна журналістики: у МЗС розкритикували репортаж французького ТБ про окупантів
Вибух у тунелі, найімовірніше, став причиною руйнування на Каховській ГЕС — NYT
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Оборонні укріплення в Криму
В окупованому Бердянську повідомляють про пожежу у порту
Бердянськ пожежа у порту
Вибухи на Київщині: працює ППО
Вибух
Українська марка про “русскій воєнний корабль” визнана найкращою в світі за 2022 рік
Поштова марка
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13
Вибух у тунелі, найімовірніше, став причиною руйнування на Каховській ГЕС — NYT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Вибух у тунелі, найімовірніше, став причиною руйнування на Каховській ГЕС — NYT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Вибух у тунелі, найімовірніше, став причиною руйнування на Каховській ГЕС — NYT
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь