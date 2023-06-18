Купаться запрещено. В Одессе все пляжи признали непригодными
Из-за существенного ухудшения качества воды все пляжи Одессы признаны непригодными для купания.
Об этом сообщает городской совет Одессы.
— Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы, — говорится в сообщении.
Указано, что соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 июня.
Ранее морской биолог Галина Теренько сообщила, что Одесская область зацвела потенциально токсичными сине-зелеными водорослями или так называемыми цинобактериями.
Фото: Владислав Балинский
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