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Украина
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Купаться запрещено. В Одессе все пляжи признали непригодными

Пляж Одеси

Из-за существенного ухудшения качества воды все пляжи Одессы признаны непригодными для купания.

Об этом сообщает городской совет Одессы.

— Пляжи Одессы признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы, — говорится в сообщении.

Указано, что соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 июня.

Ранее морской биолог Галина Теренько сообщила, что Одесская область зацвела потенциально токсичными сине-зелеными водорослями или так называемыми цинобактериями.

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Фото: Владислав Балинский

Одесса, Пляж, Черное море
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