Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Купатися заборонено. В Одесі всі пляжі визнали непридатними
Через суттєве погіршення якості води всі пляжі Одеси визнані непридатними для купання.
Про це повідомляє міська рада Одеси.
– Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 17 червня.
Раніше морська біологиня Галина Теренько повідомила, що Одещина зацвіла потенційно токсичними синьо-зеленими водоростями або так званими цинобактеріями.
Фото: Владислав Балінський
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