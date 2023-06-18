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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Купатися заборонено. В Одесі всі пляжі визнали непридатними

Пляж Одеси

Через суттєве погіршення якості води всі пляжі Одеси визнані непридатними для купання.

Про це повідомляє міська рада Одеси.

– Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 17 червня.

Раніше морська біологиня Галина Теренько повідомила, що Одещина зацвіла потенційно токсичними синьо-зеленими водоростями або так званими цинобактеріями.

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Фото: Владислав Балінський

Одеса, Пляж, Чорне море
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