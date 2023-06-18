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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Риши Сунак призовет британский бизнес поддержать восстановление Украины

Риши Сунак призовет британский бизнес поддержать восстановление Украины
Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по восстановлению Украины на следующей неделе обратится к предпринимателям и бизнесу с просьбой увеличить инвестиции в Украину, чтобы помочь восстановиться после российского вторжения.

Как пишет Reuters, на двухдневной Конференции по восстановлению Украины виртуально выступит и президент Владимир Зеленский.

— Храбрость Украины на поле боя должна соответствовать видению частного сектора, чтобы помочь стране отстроиться и восстановиться, — скажет Сунак, согласно тексту его речи, на который ссылается издание.

Также на мероприятии будет присутствовать государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Финансово сильная, технологически развитая Украина усилит свою способность вытеснить Россию за ее границы, — скажет Сунак чиновникам и руководителям компаний на Конференции по восстановлению Украины, говорится в сообщении.

Ожидается, что мероприятие начнется в Лондоне в среду, 21 июня.

Великобритания и другие западные союзники уже предоставили Украине миллиарды долларов помощи и вооружения после того, как Россия пошла полномасштабной войной на Украину.

В заявлении правительства Великобритании также говорится о запуске новой цифровой платформы, которая объединит украинские и международные компании с целью содействия сотрудничеству.

Еще один технологический проект поможет украинским и британским предпринимателям и компаниям сотрудничать, а фонд в размере £10 млн ($13 млн) поддержит идеи низкоуглеродной энергетики в Украине, отмечает издание.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Великобритания, Владимир Зеленский, Ріші Сунак, Розвиток бізнесу, Російська агресія
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