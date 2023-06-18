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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ріші Сунак закличе представників бізнесу підтримати відновлення України

Ріші Сунак закличе представників бізнесу підтримати відновлення України
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на конференції з відновлення України наступного тижня звернеться до підприємців та бізнесу з проханням збільшити інвестиції в Україну, щоб допомогти відновитися після російського вторгнення.

Як пише Reuters, на дводенній Конференції з відновлення України віртуально виступить і президент Володимир Зеленський.

– Хоробрість України на полі бою повинна відповідати баченню приватного сектору, щоб допомогти країні відбудуватись і відновитись, – скаже Сунак, згідно з текстом його промови, на який посилається видання.

Також на заході буде присутній державний секретар США Ентоні Блінкен та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Фінансово сильніша, технологічно розвинута Україна посилить свою здатність витіснити Росію за її кордони, – скаже Сунак високопосадовцям та керівникам компаній на Конференції з відновлення України, йдеться у повідомленні.

Очікується, що захід розпочнеться у Лондоні в середу, 21 червня.

Британія та інші західні союзники вже надали Україні мільярди доларів допомоги та озброєння після того, як Росія пішла повномасштабною війною на Україну.

У заяві уряду Британії також йдеться про запуск нової цифрової платформи, яка об’єднає українські та міжнародні компанії з метою сприяння співпраці.

Ще один технологічний проєкт допоможе українським і британським підприємцям і компаніям співпрацювати, а фонд у розмірі £10 млн ($13 млн) підтримає ідеї низьковуглецевої енергетики в Україні, зазначає видання.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Зеленський, Ріші Сунак, Розвиток бізнесу, Російська агресія
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