Получил ожоги 30% тела. В Симферополе взорвалось авто гауляйтера Епифанова

В Симферополе взорвался автомобиль с так называемым помощником вице-премьера Запорожской области, гауляйтером Владимиром Епифановым.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Отмечается, что “чиновник”, а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги.

– Происшествие произошло на Евпаторийском шоссе в четыре часа утра. Владимир Епифанов — так называемый помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от Единой России — ехал за рулем Ленд Крузера, когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине. После этого чиновник уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие, – пишут в пабликах.

Кроме Епифанова, в салоне было еще два человека: его секретарь и охранник. Все трое мужчин из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук (охраннику также обожгло левую ногу), поэтому после аварии их госпитализировали. Сейчас Епифанов и его пассажиры находятся под наблюдением врачей.

Из-за чего именно произошел взрыв, пока не сообщается. Но, по словам “помощника вице-премьера”, как раз за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.

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