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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Отримав опіки 30% тіла. У Сімферополі вибухнуло авто гауляйтера Єпіфанова

Вибух
Фото: Depositphotos

У Сімферополі вибухнув автомобіль із так званим помічником віцепрем’єра Запорізької області, гауляйтером Володимиром Єпіфановим.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Зазначається, що “чиновник”, а також його секретар і охоронець отримали сильні опіки. 

– Подія сталася на Євпаторійському шосе о четвертій годині ранку. Володимир Єпіфанов – так званий помічник віцепрем’єра з економічного розвитку Запорізької області та за сумісництвом кандидат у депутати від Єдиної Росії –  їхав за кермом Ленд Крузера, коли раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього чиновник уже не зміг впоратися з керуванням, і авто зупинилося, лише наїхавши на перешкоду, – пишуть у пабліках. 

Крім Єпіфанова, в салоні було ще двоє людей: його секретар і охоронець. Усі троє чоловіків через вибух дістали 30-відсоткові опіки голови, тулуба і рук (охоронцеві також обпекло ліву ногу), тож після аварії їх госпіталізували. Зараз Єпіфанов і його пасажири перебувають під наглядом лікарів. 

Через що саме стався вибух, поки що не повідомляють. Але, за словами “помічника віцепрем’єра”, якраз за день до цього газовий балон перевіряли на СТО в Сімферополі.

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Вибух авто, Запорізька область, Крим
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