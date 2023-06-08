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Илья Нежигай, редактор ленты

В ГУР объяснили, почему прогноз Буданова о вхождении ВСУ в Крым до конца весны не оправдался

В ГУР объяснили, почему прогноз Буданова о вхождении ВСУ в Крым до конца весны не оправдался
Фото: УНИАН

Общая оценка разведчиков относительно захода украинских Вооруженных сил во временно оккупированный Крым не изменилась, но сроки следует корректировать.

Об этом в интервью Украинской правде заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Журналисты спросили Юсова о прогнозе начальника ГУР Кирилла Буданова, в котором тот говорил, что “Вооруженные силы Украины зайдут в Крым до конца весны 2023 года”, но поскольку весна текущего уже позади, то почему не оправдалось предсказание главы разведки.

— Мы говорим о сценариях. Это же не ставка в букмекерской конторе и не календарь отрывной на стене. Коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина безусловно вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими, — сказал Андрей Юсов.

На уточнение относительно того, как можно скорректировать прогноз Буданова, представитель ГУР сказал, что сейчас “неправильно обсуждать конкретные даты”, поскольку сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны. При этом он добавил, что, по его мнению, прогноз сбудется, когда “будет тепло”.

Комментируя взрывы во временно оккупированном Крыму и хакерские атаки на телевидение крымчан, Юсов заявил, что это имеет положительное влияние на местное население, которое ждет деоккупации.

— Что касается представителей оккупационной администрации, то для них это — очередные свидетельства того, что они там — временные гости. Многие из них уже упаковали чемоданы и отправили свои семьи в условно безопасные места. Рядовой состав оккупантов остается. Его мнение никого не интересует. И даже если у них есть панические настроения (а у них они есть), то на это никто не обращает внимания, — добавил он.

Напомним, Кирилл Буданов в сентябре прошлого года заявлял, что российско-украинская война продлится “не так уж и долго”, а до конца весны 2023 года украинские ВС войдут в оккупированный Крым.

Кроме того, Кирилл Буданов говорил о “решающей битве” между Украиной и Россией весной текущего года.

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Источник: Украинская правда
Андрій Юсов, Война в Украине, Кирилл Буданов, Крым, Разведка
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