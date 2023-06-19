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Приобрел трансформатор для ТЭЦ дороже на 30 млн: заместителя мэра Чернигова уличили в коррупции

заступнику мера Чернігова повідомили про підозру у корупції
Фото: Офис генпрокурора

Заместителю мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов совета сообщили о подозрении в масштабной коррупции.

По материалам дела, чиновник организовал схему присвоения бюджетных денег на закупку нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года.

Уже в июле оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную. Убытки государству достигли более 30 млн грн.

— Эта сумма подтверждена инициированными Службой безопасности судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертизами, которые проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Для реализации сделки фигурант “скоординировал” свои преступные действия с руководством компании-поставщика, — сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили чиновнику о подозрении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

На данный момент ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залога в размере 32 млн грн.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. По данным СМИ, речь идет о Викторе Геращенко.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Корупция, СБУ, Чернигов
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