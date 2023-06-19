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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн: заступника мера Чернігова викрили на корупції

заступнику мера Чернігова повідомили про підозру у корупції
Фото: Офіс генпрокурора

Заступнику мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів ради повідомили про підозру в масштабній корупції.

За матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. Збитки державі сягнули понад 30 млн грн.

– Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Для реалізації оборудки фігурант “скоординував” свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника, – повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою застави в розмірі 32 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі. За даними ЗМІ, йдеться про Віктора Геращенка.

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Придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн: заступника мера Чернігова викрили на корупції

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Корупція, СБУ, Чернігів
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Придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн: заступника мера Чернігова викрили на корупції
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