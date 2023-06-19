Взимал дани на $1 млн ежемесячно. В Одесской области задержали чиновника Госпродпотребслужбы
Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые обложили данью представителей украинских компаний, занимающихся экспортом украинского зерна.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
К организации сделки причастны должностные лица Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и государственного учреждения Одесская областная фитосанитарная лаборатория. Ежемесячные доходы организаторов схемы достигали $1 млн.
В обмен на взятки чиновники гарантировали предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтоваров.
Именно эти разрешительные документы являются основными для продажи зерновых в зарубежные страны.
К незаконной деятельности чиновники привлекли трех руководителей аффилированных частных компаний, которые занимаются документальным сопровождением грузов.
– Установлено, что зернотрейдеры должны были платить наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения должностными лицами взяток, – сообщили следователи.
В результате комплексных мероприятий задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспектора Одесской областной фитосанитарной лаборатории и три руководителя подконтрольных фирм.
Сейчас им сообщено о подозрении по следующим статьям УКУ:
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 3 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права, независимо от организационно-правовой формы).
Сейчас четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн каждому. Еще двум — назначен круглосуточный домашний арест. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
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