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Россия не пропускает представителей ООН на левый берег Херсонской области

Каховська ГЕС
Фото: Depositphotos

Россия не дает представителям Организации Объединенных Наций попасть на временно оккупированное левобережье Херсонской области, которое пострадало в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом говорится в заявлении координатора по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

— Правительство Российской Федерации до сих пор отклоняло нашу просьбу о доступе к районам, находящимся под его временным военным контролем. ООН будет продолжать поиск необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву, — говорится в сообщении.

В ООН отметили, что будут и в дальнейшем делать все возможное, чтобы охватить всех людей, в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения плотины, которые срочно нуждаются в помощи.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что причиной разрушения Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины.

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Война в Украине, Росія, Херсонская область
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