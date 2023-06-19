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Татьяна Забожко, редактор ленты

Не верят в атаку ВСУ через Днепр после подрыва ГЭС: РФ начала передислокацию

Не верят в атаку ВСУ через Днепр после подрыва ГЭС: РФ начала передислокацию
Фото: Getty Images

В последние десять дней Россия, вероятно, начала передислоковывать подразделения Днепровской группировки войск с восточного берега Днепра.

Такое предположение сделали в разведке Минобороны Великобритании 19 июня.

В британском оборонном ведомстве считают, что такими действиями РФ стремится усилить свои войска на Запорожском и Бахмутском направлениях.

Потенциально, считают британские разведчики, это касается нескольких тысяч военнослужащих 49 армии, включая 34 отдельную моторизованную бригаду, а также подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты.

В разведке Минобороны Великобритании отмечают, что эта передислокация может быть свидетельством того, что в РФ считают менее вероятной большую украинскую атаку через Днепр после затопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС.

Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 481-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Днепр, Каховська ГЕС, Російська агресія, РФ
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