Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
Срочно
Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей
После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде загорелась многоэтажка
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

У Украины нет доказательств размещения российского ядерного оружия в Беларуси — Вениславский

Федір Веніславський
Фото: Офис президента

Сейчас Украина не имеет доказательств, что ядерное оружие РФ уже передислоцировано на территорию Беларуси.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге.

— Мы на заседании комитета в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. Сейчас мы не можем подтвердить, что уже на территории Беларуси расположено ядерное оружие. Хранилище тщательно подготовлено, но задокументированного факта передачи ядерного оружия нет, — сказал он.

По словам Вениславского, украинская власть консолидирует усилия международного сообщества для предотвращения угроз, которые могут возникнуть в результате такого потенциального перемещения.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси в июле — когда будут готовы соответствующие объекты.

В конце мая Лукашенко сказал, что российское ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси.

Аналитики американского Института изучения высказали мнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия.

Читайте также
Вторая Беларусь: Боррель объяснил, что будет означать для Украины поражение в войне
У Украины нет доказательств размещения российского ядерного оружия в Беларуси — Вениславский

Источник: брифинг Вениславского

Беларусь, Росія, Федор Вениславский, Ядерна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В АРМА передали имущество российского бизнесмена стоимостью 100 млн грн
У Украины нет доказательств размещения российского ядерного оружия в Беларуси — Вениславский
России удается получать снайперские патроны из США несмотря на санкции — Politico
.338 Lapua Magnum патрони
Россия не пропускает представителей ООН на левый берег Херсонской области
Каховська ГЕС
Совершенно неадекватно воспринимает процессы: ОП о словах Пескова о “демилитаризации” Украины
У Украины нет доказательств размещения российского ядерного оружия в Беларуси — Вениславский
Размещение ядерного оружия в Беларуси только ускоряет вступление Украины в НАТО — Столтенберг
Єнс Столтенберг
Видео
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13

Украина получит новую военную помощь, западная авиакоалиция по усилению обороны украинского неба расширяется. Уже начали работать над стартом ускоренной программы обучения украинских пилотов.

Петр Демьянчук
Уютные отели и современные комплексы: где отдохнуть в Карпатах
Карпаты
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
У Украины нет доказательств размещения российского ядерного оружия в Беларуси — Вениславский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
У Украины нет доказательств размещения российского ядерного оружия в Беларуси — Вениславский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь