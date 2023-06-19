У Украины нет доказательств размещения российского ядерного оружия в Беларуси — Вениславский

Сейчас Украина не имеет доказательств, что ядерное оружие РФ уже передислоцировано на территорию Беларуси.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге.

— Мы на заседании комитета в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. Сейчас мы не можем подтвердить, что уже на территории Беларуси расположено ядерное оружие. Хранилище тщательно подготовлено, но задокументированного факта передачи ядерного оружия нет, — сказал он.

По словам Вениславского, украинская власть консолидирует усилия международного сообщества для предотвращения угроз, которые могут возникнуть в результате такого потенциального перемещения.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси в июле — когда будут готовы соответствующие объекты.

В конце мая Лукашенко сказал, что российское ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси.

Аналитики американского Института изучения высказали мнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия.

Источник: брифинг Вениславского

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