В України немає доказів розміщення російської ядерної зброї у Білорусі — Веніславський

Наразі Україна не має доказів, що ядерна зброя РФ вже передислокована на територію Білорусі.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.

– Ми на засіданні комітету в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. Наразі ми не можемо підтвердити, що вже на території Білорусі розташована ядерна зброя. Сховище ретельно підготовлено, але задокументованого факту передання ядерної зброї немає, – сказав він.

За словами Веніславського, українська влада консолідує зусилля міжнародної спільноти для запобігання загрозам, що можуть виникнути внаслідок такого потенційного переміщення.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі у липні – коли будуть готові відповідні об’єкти.

Наприкінці травня Лукашенко сказав, що російську ядерну зброю вже почали переміщувати на територію Білорусі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни висловили думку, що кремлівський диктатор Володимир Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї.

Джерело: брифінг Веніславського

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