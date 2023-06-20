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Валентина Чорна, редактор ленты

Вероятно, попадание в склад оккупантов: в Бердянске прогремел взрыв

Вероятно, попадание в склад оккупантов: в Бердянске прогремел взрыв

Днем 20 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв.

Информацию подтвердили в Бердянской городской военной администрации.

По данным партизанского движения Атеш, взрыв был слышен в результате попадания в склад оккупантов.

Ранее стало известно, что войска РФ активизировали переброску боекомплектов на Бердянское направление.

Также второй день подряд наблюдается активное движение вертолетов в направлении Пологов Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Російська агресія
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