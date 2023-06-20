Валентина Чорна, редактор ленты
Вероятно, попадание в склад оккупантов: в Бердянске прогремел взрыв
Днем 20 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв.
Информацию подтвердили в Бердянской городской военной администрации.
По данным партизанского движения Атеш, взрыв был слышен в результате попадания в склад оккупантов.
Ранее стало известно, что войска РФ активизировали переброску боекомплектов на Бердянское направление.
Также второй день подряд наблюдается активное движение вертолетов в направлении Пологов Запорожской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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