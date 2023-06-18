Оккупанты планируют вывезти из Бердянска в Чувашию 300 детей: кто в зоне риска

49 детей, которых российские оккупанты вывезли из Бердянска Запорожской области в Чувашию, и еще по меньшей мере три сотни, которых только планируют вывезти якобы на оздоровление, отбирали около полугода, проводя медосмотры.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Тот факт, что первую группу детей отправили в Чувашию, что ориентировочно в 1 700 км от Бердянска, доказывает, что об отдыхе точно речь не идет, убежден Иван Федоров. Детей туда везут для промывания мозгов.

У несовершеннолетних, которых вывезли и еще только собираются вывезти, якобы обнаружили пороки во время медосмотров.

– По версии врага, почти 70% украинских детей, живущих на временно оккупированной территории, якобы имеют некоторые пороки. Поэтому, чтобы “исправить” их и “оздоровить”, россияне и собираются вывозить детей, – отмечает Иван Федоров.

Пока не забирают детей, родители которых категорически против.

В первую очередь забирают тех несовершеннолетних, которые не могут постоять за себя и находятся в детских домах или многодетных семьях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

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