Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух

Вдень 20 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.

Інформацію підтвердили у Бердянській міській військовій адміністрації.

За даними партизанського руху Атеш, вибух було чутно внаслідок влучення у склад окупантів.

Раніше стало відомо, що війська РФ активізували перекидання боєкомплектів на Бердянський напрямок.

Також другий день поспіль спостерігається активний рух гвинтокрилів у напрямку Пологів Запорізької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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