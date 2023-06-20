Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух
Вдень 20 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.
Інформацію підтвердили у Бердянській міській військовій адміністрації.
За даними партизанського руху Атеш, вибух було чутно внаслідок влучення у склад окупантів.
Раніше стало відомо, що війська РФ активізували перекидання боєкомплектів на Бердянський напрямок.
Також другий день поспіль спостерігається активний рух гвинтокрилів у напрямку Пологів Запорізької області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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