Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож
Україна Терміново
Терміново
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух

Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух

Вдень 20 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.

Інформацію підтвердили у Бердянській міській військовій адміністрації.

За даними партизанського руху Атеш, вибух було чутно внаслідок влучення у склад окупантів.

Раніше стало відомо, що війська РФ активізували перекидання боєкомплектів на Бердянський напрямок. 

Також другий день поспіль спостерігається активний рух гвинтокрилів у напрямку Пологів Запорізької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Окупанти планують вивезти із Бердянська до Чувашії 300 дітей: хто в зоні ризику
Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Передача полонених до Угорщини перетворюється на детектив із політичним підтекстом – ГУР
Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух
Фон дер Ляєн оголосила план фінансової підтримки України на наступні чотири роки
Урсула фон дер Ляєн
Членство в ЄС і підвищення зарплат: українці у Польщі назвали головні чинники повернення на батьківщину
українці в Кракові
Війська РФ збільшили кількість атак на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ
російські солдати
У 2023 році країни ЄС підготують 30 тисяч військових ЗСУ
Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух
Відео
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Юлія Захарченко
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (20.06.2023)
Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)
Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (19.06.2023)
Ймовірно, влучення у склад окупантів: у Бердянську пролунав вибух
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь