Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Португалия объявила о новом пакете военной помощи: что туда войдет

Португалия объявила о новом пакете военной помощи: что туда войдет
Фото: Pixabay

20 июня Португалия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут гаубицы и бронемашины M113.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Португалии.

– Португалия продолжает поддерживать Украину, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украине будут поставлены 14 бронемашин M113 и комплект 105-мм гаубиц.

— Этот новый пакет военной техники присоединяется к 180 тоннам боеприпасов и 5 закрытым машинам медицинской поддержки, предоставленных в течение нескольких недель, — добавили в Министерстве.

Ранее сообщалось, что Португалия может предоставить Украине беспилотники Tekever большой длительности полета для поддержки наземных и морских операций.

Фото: Армияинформ

Война в Украине, Военная техника, Португалия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США прилагают усилия, чтобы РФ не могла обходить санкции — Кирби
Португалия объявила о новом пакете военной помощи: что туда войдет
Физически очищают Украину: Зеленский рассказал об активных действиях ВСУ на Юге и Востоке
Володимир Зеленський
Число жертв из-за подрыва Каховской ГЭС возросло до 21 человека — МВД
Португалия объявила о новом пакете военной помощи: что туда войдет
На Ивано-Франковщине не будут проводить плановую госпитализацию мужчин без разрешения военкоматов
Португалия объявила о новом пакете военной помощи: что туда войдет
На Луганщине оккупанты могут депортировать еще 750 детей — ОВА
дитина плаче, насильство, діти
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Международный скандал: в ряде стран Украину на картах изображают без Крыма
Португалия объявила о новом пакете военной помощи: что туда войдет
Дрон Punisher, рации Himera и многое другое: что показали на Inscience Conference 2023
Португалия объявила о новом пакете военной помощи: что туда войдет
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба
Дмитро Кулеба
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Португалия объявила о новом пакете военной помощи: что туда войдет
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь