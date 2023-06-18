Португалия предоставит Украине беспилотники Tekever AR3 — СМИ

Португалия может предоставить Украине беспилотники Tekever большой длительности полета для поддержки наземных и морских операций.

Об этом сообщает Defence News.

Этот шаг будет финансироваться Международным фондом для Украины Соединенного Королевства.

Несколько дней назад Министерство обороны Британии опубликовало видео, на котором показало военную технику, предоставляемую Украине. Поставки в рамках этого фонда финансируют Великобритания, Дания, Исландия, Норвегия, Литва, Швеция и Исландия. Это оборудование начнет поступать в июле.

Однако в министерстве отказались называть конкретные названия беспилотников.

В то же время издание сообщает об одном из двух неопознанных беспилотников – это система вертикального взлета и посадки Tekever AR3, изготовленная лиссабонской фирмой Tekever.

Генеральный директор и основатель фирмы Tekever Рикардо Мендес заявил, что компания “очень гордится поддержкой Украины и благодарна Министерству обороны Великобритании и IFU за возможность внести свой вклад в одно из важнейших дел в жизни”.

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