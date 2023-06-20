Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги: що туди ввійде

20 червня Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть гаубиці та бронемашини M113.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Португалії.

– Португалія продовжує підтримувати Україну, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україні буде поставлено 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

– Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів, – додали у Міністерстві.

Раніше повідомлялось, що Португалія може надати Україні безпілотники Tekever великої тривалості польоту для підтримки наземних та морських операцій.

Фото: Арміяінформ

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