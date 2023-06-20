Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

США докладають зусиль, аби РФ не могла обходити санкції – Кірбі

США докладають зусиль, аби РФ не могла обходити санкції – Кірбі
Фото: Getty Images

Уряд США докладає міжнародних зусиль з метою забезпечення необхідного ефекту санкцій, введених проти РФ та унеможливлення будь-яких схем ухилення від запроваджених обмежень.

Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Ми не хочемо, щоби хтось намагався обходити ці санкції. Ми хочемо, щоби Путін і Кремль були притягнуті до відповідальності, – зауважив він.

Представник адміністрації США додав, що з цією метою США перебувають у постійному контакті із союзниками, партнерами й друзями в регіоні, а також в усьому світі та висловлюють стурбованість у цьому зв’язку. Кірбі також підкреслив, що не вдаватиметься в подробиці взаємодії по дипломатичних каналах, проте, за його словами, кожна нація приймає ці рішення самостійно.

Читайте також
Виняткові заходи! ЄС може пом’якшити 11-й пакет санкцій проти Росії – деталі
Європейський Союз

– Ми хочемо, щоби всі міжнародні санкції були прописані та виконувалися належним чином, щоби Путін не міг отримати вигоди, – наголосив представник Білого дому.

Війна в Україні, Джон Кірбі, Росія, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Фізично очищують Україну: Зеленський розповів про активні дії ЗСУ на Півдні та Сході
Володимир Зеленський
Число жертв через підрив Каховської ГЕС зросло до 21 людини – МВС
США докладають зусиль, аби РФ не могла обходити санкції – Кірбі
На Івано-Франківщині не проводитимуть планову госпіталізацію чоловіків без дозволу військкоматів
США докладають зусиль, аби РФ не могла обходити санкції – Кірбі
На Луганщині окупанти можуть депортувати ще 750 дітей – ОВА
дитина плаче, насильство, діти
Жодної ядерної боєголовки з РФ до Білорусі ще не переміщено – Буданов
Кирило Буданов
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Міжнародний скандал: у низці держав Україну на картах зображають без Криму
США докладають зусиль, аби РФ не могла обходити санкції – Кірбі
Дрон Punisher, рації Himera та багато іншого: що показали на Inscience Conference 2023
США докладають зусиль, аби РФ не могла обходити санкції – Кірбі
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба
Дмитро Кулеба
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
США докладають зусиль, аби РФ не могла обходити санкції – Кірбі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь