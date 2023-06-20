США докладають зусиль, аби РФ не могла обходити санкції – Кірбі
Уряд США докладає міжнародних зусиль з метою забезпечення необхідного ефекту санкцій, введених проти РФ та унеможливлення будь-яких схем ухилення від запроваджених обмежень.
Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
– Ми не хочемо, щоби хтось намагався обходити ці санкції. Ми хочемо, щоби Путін і Кремль були притягнуті до відповідальності, – зауважив він.
Представник адміністрації США додав, що з цією метою США перебувають у постійному контакті із союзниками, партнерами й друзями в регіоні, а також в усьому світі та висловлюють стурбованість у цьому зв’язку. Кірбі також підкреслив, що не вдаватиметься в подробиці взаємодії по дипломатичних каналах, проте, за його словами, кожна нація приймає ці рішення самостійно.
– Ми хочемо, щоби всі міжнародні санкції були прописані та виконувалися належним чином, щоби Путін не міг отримати вигоди, – наголосив представник Білого дому.
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