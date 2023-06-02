Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Світ
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Исключительные меры! ЕС может смягчить 11-й пакет санкций против России — детали

Європейський Союз
Фото: Pexels

Европейский Союз разрабатывает новый механизм наказания стран, которые позволяют уклоняться от санкций. Но наказание для третьих стран за помощь России в обходе санкций планируют смягчить.

Об этом пишет издание Politico, отмечая, что ознакомилось с последней версией 11-го пакета санкций. Наказание таким странам за помощь в обходе санкций рассматривается как “исключительные, крайние меры”.

Это произошло после беспокойства, высказанного несколькими странами ЕС, в частности Германией. Они опасаются, что такой механизм повредит дипломатическим отношениям и даже толкнет страны в объятия России и Китая.

Вместо того, чтобы ударить по странам, которые позволяют реэкспорт санкционных товаров в Россию, Берлин предлагает сосредоточиться на компаниях.

Последняя версия предложения по санкциям предусматривает более осторожный и поэтапный подход, прежде чем применять санкции в отношении третьих стран. Например, она классифицирует такие шаги как “исключительные, крайние меры”.

Согласно последнему изменению в проекте, Комиссия должна будет продемонстрировать, что “альтернативные меры, которые были приняты, оказались неэффективными”, прежде чем наказывать третьи страны.

В то же время Politico пишет, что Греция и Венгрия все еще настаивают на том, чтобы Украина убрала некоторые из их компаний из списка спонсоров войны, прежде чем они согласятся на пакет санкций.

По словам трех дипломатов ЕС, страны ЕС надеются достичь договоренности по пакету санкций на следующей неделе. Перед следующим обсуждением посланников ЕС 7 июня состоятся консультации.

Один из них сказал изданию, что соглашение в пределах досягаемости, и добавил, что точные сроки “пока трудно предсказать”.

Читайте также
Путин пытается соединить ряд азиатских стран для обхода санкций — ISW
Путін Алієв Лукашенко

Источник: Politico
Європейський Союз, Греція, Німеччина, Санкції проти Росії, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Максимально эффективные: Шольц очертил гарантии безопасности, которые должна получить Украина
Олаф Шольц
Германия может отправить в Украину бронетранспортеры TPz 1 Fuchs
Исключительные меры! ЕС может смягчить 11-й пакет санкций против России — детали
На десятки миллиардов: Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования для Украины
Єврокомісія
Как Кипр. Боррель заявил, что Приднестровье не помешает Молдове стать членом ЕС
Жозеп Боррель
Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину присоединиться к блоку
Сейм Латвії
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Исключительные меры! ЕС может смягчить 11-й пакет санкций против России — детали
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Исключительные меры! ЕС может смягчить 11-й пакет санкций против России — детали
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (2.06.2023)
Исключительные меры! ЕС может смягчить 11-й пакет санкций против России — детали
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
Исключительные меры! ЕС может смягчить 11-й пакет санкций против России — детали
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь