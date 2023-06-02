Исключительные меры! ЕС может смягчить 11-й пакет санкций против России — детали

Европейский Союз разрабатывает новый механизм наказания стран, которые позволяют уклоняться от санкций. Но наказание для третьих стран за помощь России в обходе санкций планируют смягчить.

Об этом пишет издание Politico, отмечая, что ознакомилось с последней версией 11-го пакета санкций. Наказание таким странам за помощь в обходе санкций рассматривается как “исключительные, крайние меры”.

Это произошло после беспокойства, высказанного несколькими странами ЕС, в частности Германией. Они опасаются, что такой механизм повредит дипломатическим отношениям и даже толкнет страны в объятия России и Китая.

Вместо того, чтобы ударить по странам, которые позволяют реэкспорт санкционных товаров в Россию, Берлин предлагает сосредоточиться на компаниях.

Последняя версия предложения по санкциям предусматривает более осторожный и поэтапный подход, прежде чем применять санкции в отношении третьих стран. Например, она классифицирует такие шаги как “исключительные, крайние меры”.

Согласно последнему изменению в проекте, Комиссия должна будет продемонстрировать, что “альтернативные меры, которые были приняты, оказались неэффективными”, прежде чем наказывать третьи страны.

В то же время Politico пишет, что Греция и Венгрия все еще настаивают на том, чтобы Украина убрала некоторые из их компаний из списка спонсоров войны, прежде чем они согласятся на пакет санкций.

По словам трех дипломатов ЕС, страны ЕС надеются достичь договоренности по пакету санкций на следующей неделе. Перед следующим обсуждением посланников ЕС 7 июня состоятся консультации.

Один из них сказал изданию, что соглашение в пределах досягаемости, и добавил, что точные сроки “пока трудно предсказать”.

Источник : Politico

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