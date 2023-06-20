Стрімкого контрнаступу, як Харківський, не буде: Резніков пояснив, чому

Українці завищують очікування від нинішнього контрнаступу, оскільки порівнюють його з успішною блискавичною Харківською операцією восени 2022 року. Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що зараз таких швидких результатів не буде.

– Харківська операція минула дуже швидко, успішно, несподівано для ворога, для світової спільноти і для багатьох українців зокрема. Добре продумана військова операція, добре спланована та реалізована. Росіяни були не готові, тому ми успішно вийшли на річку Оскіл. Херсон, навпаки, рухався повільніше. Тому що абсолютно інший рельєф ґрунту, погодні умови і багато чого іншого, – пояснив він в інтерв’ю Настоящему времени.

За його словами, зараз не буде так швидко, оскільки зовсім інша лінія фронту, рельєф і погодні умови, а російські окупанти мали час на підготовку, тому дуже щільно замінували територію.

– На відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів. Росіяни використовують своїх солдатів як гарматне м’ясо. Вони застосовують тактику м’ясорубки і перемелюють свій ресурс. Наприклад, під Бахмутом, за нашими оцінками, за вісім місяців “нападу” на Бахмут вони поклали тисяч 60 убитими й пораненими. Це божевільні втрати. Так, здебільшого це колишні ув’язнені, ресурс, який їм не шкода, – наголосив Резніков.

Глава Міноборони нагадав, що для нас головною цінністю є життя і здоров’я захисників, тому командири маневрують, обережно рухаються, тож їх не треба підганяти чи підштовхувати, бо вони знають свою роботу і обов’язково виконають її.

Джерело: Настоящее время

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.